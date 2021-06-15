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Кызыл
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Новое в программе развития Тувы: газ вместо железной дороги

Главная Экономика
Кызыл
13:14 15 Июня 2021
программа, проект, газ
Автор: Sibnovosti.ru
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Несколько проектов будут исключены из  индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы. Ее корректировку врио главы региона Владислав Ховалыг обсудил с республиканским советом гражданских инициатив.

В первую очередь, речь идет об исключении проекта строительства железной дороги Кызыл – Курагино. Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее проект был заморожен решением российского правительства. Его реализация предполагала создание более 15 тыс. рабочих мест (60% от численности безработных на январь 2021 года). Кроме того, могут быть исключены строительство круглогодичного тепличного комбината в Кызыле, создание оздоровительного комплекса на базе мараловодческого хозяйства «Туран» и строительство фабрики по переработке шерсти и производству изделий из нее.

«Высвобождаемые средства могут быть направлены на организацию производств, которые, по мнению специалистов правительства, точно не будут простаивать. Они, на первый взгляд, не претендуют на большие масштабы и объемы. Однако главное их достоинство – в гарантированном обеспечении рабочих мест и создании условий для появления новых производств», - отметил официальный портал Тувы по итогам заседания.

В частности, обсуждается возможность строительства логистического комплекса в ходе реконструкции автомобильного пункта пропуска Хандагайты на границе с Монголией.

Не было в первоначальном варианте индивидуальной программы и проекта газификации Тувы. Как пояснили в правительстве региона, он был включен после переговоров Владислава Ховалыга с руководством «Газпрома». Планируется построить в республике резервуары для хранения газа, который автотранспортом будут доставлять с завода по сжижению газа в Пермском крае.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле прошлого года правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Тува, рассчитанную до 2024 года.

Фото: официальный портал Республики Тува

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