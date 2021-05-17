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Поставщикам оборудования в тувинскую больницу погасили задолженность

Главная Экономика
Кызыл
12:46 17 Мая 2021
больница, прокуратура, долг
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство здравоохранения Республики Тува рассчиталось с поставщиками оборудования для ГБУЗ «Республиканская больница №1». Это произошло после вмешательства органов прокуратуры.

Задолженность превышала 140 млн руб. Речь идет о расчете с семи предпринимателями. Ранее они по госконтрактам поставили оборудование для терапевтического корпуса этой больницы в Кызыле, сообщили в прокуратуре Тувы. Надзорное ведомство проверило соблюдение требований законодательства о контрактной системе.

«Прокуратурой республики внесены представления министру здравоохранения республики и главе республики, в отношении должностных лиц в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в правоохранительные органы направлен материал проверки по признакам составов преступления, предусмотренных ст. 286, 293 УК РФ, по которому проводится доследственная проверка», - сообщили в республиканской прокуратуре о принятых мерах.

Как писали Sibnovosti.ru, ситуацию с обеспечением оборудованием Республиканской больницы №1 изучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Туву в марте этого года.

«...Недопустимо, когда в течение двух лет не тратятся деньги – те самые 154 млн, которые были выделены. Контракт был заключен в 2019 году. Это неправильно. Деньги эти мы найдем, но вы пообещали лично поставить под контроль эффективную трату этих средств, чтобы все оставшееся оборудование из 551 единицы техники, которую вы собирались купить, было доведено до больницы», - заявил председатель кабмина на встрече с тогда главой региона Шолбаном Кара-оолом.

Фото: сайт ГБУЗ «Республиканская больница №1»

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