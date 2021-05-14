В Туву протянут ЛЭП от «Шушенской-опорной»

Из Красноярского края в Республику Тува протянут новую линию электропередачи. Этот проект призван ликвидировать дефицит электроэнергии в регионе.

Договоренность о строительстве была достигнута в ходе рабочей встречи вице-премьера федерального правительства Александра Новака с врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом. Она состоялась вчера, сообщается на сайте российского кабмина. Линия электропередачи на 220 кВ пройдет по маршруту «Шушенская-опорная» – Туран – Мерген – Кызылская.

По данным республиканских властей, в пиковые периоды потребления дефицит энергии в Туве составляет около 30 МВт. Реализация ряда крупных проектов может увеличить его до 180 МВт. Как сообщил официальный портал Тувы, работающая в регионе горнодобывающая компания Auriant Mining готова вложить в строительство ЛЭП до 1,5 млрд руб.

Напомним, до своего назначения врио руководителя региона в апреле этого года Владислав Ховалыг возглавлял АО «Тываэнергосбыт».

Фото: сайт правительства РФ