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Sibnovosti.ru
Кызыл
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Узбекистан готов закупать 800 тувинских баранов в месяц

Главная Экономика
Кызыл
12:27 16 Апреля 2021
переговоры, узбекистан, поставки
Автор: Sibnovosti.ru
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Один из предпринимателей Узбекистана готов организовать масштабный импорт баранов из Республики Тува. Проект обсуждался в Кызыле с участием заместителя министра сельского хозяйства Тувы Александра Донгака.

По данным сайта народного хурала Тувы, речь идет о закупке около 800 голов мелкого рогатого скота в месяц. При этом масштабы поставок в дальнейшем могут быть увеличены.  

В парламенте российского региона отметили, что интерес вызван специфическим вкусом тувинской баранины, а также тем, что она является экологически чистым продуктом. Кроме того, сообщается и о возможности поставок в Узбекистан мяса яка.  

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году во время тувинского праздника Надым прошел гастрономический фестиваль «Тувинская баранина». Его участники приготовили тувинский суп кара-мун весом 348,9 кг. В прошлом году тувинская баранина заняла третье место в России в номинации «Попробуй, полюбишь» конкурса «Вкусы России»

Фото: официальный портал Республики Тува

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