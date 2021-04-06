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Туве пообещали срезать тарифы на электроэнергию почти на треть

Главная Экономика
Кызыл
13:32 6 Апреля 2021
электроэнергия, тарифы, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство РФ пообещало радикально снизить тарифы на электроэнергию для потребителей в Республике Тува. Об этом сообщил глава региона Шолбан Кара-оол.

Руководитель региона сослался на договоренности, которые были достигнуты на встрече с Александром Новаком. Вице-премьер российского правительства, по словам Шолбана Кара-оола, сказал о том, что ожидается решение кабмина о снижении тарифов не менее чем на 30%.

«Сейчас у нас за счет высоких затрат на транспортировку для конечного потребителя стоимость электроэнергии действительно максимальная», – отметил глава Тувы.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года иркутский губернатор Игорь Кобзев выступил против объединения тарифных зон для электроэнергетики Иркутской области и Республики Тува. По оценке губернатора, это привело бы к росту тарифа для иркутян.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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