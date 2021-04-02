Поезда запаздывают в Туву: строительство железнодорожной ветки отложено на пять лет

Строительство железнодорожной ветки в Республику Тува вновь затягивается. Российское правительство решило приостановить действие соответствующего концессионного соглашения.

О предстоящей приостановке говорится в распоряжении правительства РФ. В нем соответствующее поручение дается Росжелдору в отношении соглашения, заключенного ранее с АО ТЭПК «Кызыл – Курагино».

«Приостановка исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по концессионному соглашению на срок не более пяти лет со дня заключения дополнительного соглашения», - говорится в документе.

Одно из условий допсоглашения – отсутствие взаимных претензий со стороны его участников. Причина такого решения в распоряжении не указывается. По данным ряда СМИ, она состоит в том, что в связи с ситуацией на рынке угля ТЭПК «Кызыл – Курагино» законсервировала разработку Элегестского угольного месторождения в Туве.

Как писали Sibnovosti.ru, ОАО «Российские железные дороги» и АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» подписали соглашение о строительстве железнодорожной ветки Кызыл – Курагино протяженностью 410 км в 2019 году. Тогда было объявлено, что инвестиции в проект, который предполагалось реализовать за 4,5 года, составят около 126,6 млрд руб. В дальнейшем проект был внесен в индивидуальную программу развития Тувы, рассчитанную до 2024 года.

Фото: инвестиционный паспорт Республики Тува