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«Верба» запустит лесоперерабатывающий комплекс в Туве в этом году

Главная Экономика
Кызыл
12:25 1 Марта 2021
строительство, лес, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительством лесоперерабатывающего комплекса в рамках индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Республики Тува займется местное ООО «Верба». Компания получила это право по результатам конкурсного отбора.

Стоимость проекта составила 322,5 млн руб. Из этой суммы на вложения компании придется 70 млн руб., на субсидии федерального и регионального бюджетов - 252,5 млн руб.

«Компания разворачивает заготовительные участки и перевалочные базы на территории Тоджинского района. Запустить лесоперерабатывающий комплекс, основное производство которого будет размещено в столице республики Кызыле, предполагается в 2021 году», - сообщил официальный портал региона.

По данным республиканских властей, предприятие будет выпускать 120 тыс. куб. м деловой древесины в год. На эту мощность его предполагается вывести к апрелю 2022 года.

Фото: официальный портал Республики Тува

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