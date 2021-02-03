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Тува начнет строительство дороги в Горный Алтай

Главная Экономика
Кызыл
12:44 3 Февраля 2021
строительство, дорога, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Тува в этом году начнут строительство дороги в соседнюю Республику Алтай. Она должна пройти от тувинского населенного пункта Кызыл-Хая до алтайского райцентра Кош-Агач.

«У наших республик имеется обоюдный интерес к такой дороге длиною в 120 км. Очень надеюсь, что конкурс выиграет серьезная подрядная организация, которая в достаточном количестве владеет надежной техникой, которая очень необходима в условиях горной скалистой местности», - сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По данным официального портала региона, в 2019 году институт «Томскдорпроект» подготовил проект строительства дороги. Тува выделила на первый этап проекта 70 млн руб. Высота перевала Бугузун составляет 2 608 м над уровнем моря.

Новая дорога должна связать две федеральные автомагистрали - Р257 «Енисей» и «Чуйский тракт». Она включена в перечень проектов программы ускоренного социально-экономического развития Тувы до 2025 года.

Как писали Sibnovosti.ru, весной 2019 года было подписано соглашение о строительстве железнодорожной ветки из Красноярского края в Туву. Предполагается, что этот проект будет реализован к 2023 году.  

В 2008 году было завершено строительство автомобильной дороги из Таштагола в Кемеровской области в райцентр Турочак в Республике Алтай.

Фото: pixabay.com

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