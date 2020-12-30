Для защиты тувинского села построили дамбу на Енисее

В Республике Тува на Енисее ввели в эксплуатацию дамбу. Она призвана защитить от затопления село Ийл-Тал.

Общая протяженность защитного сооружения превысила 2 км при ширине гребня 4,5 м. Стоимость работ составила 13,9 млн руб.

«Весеннее половодье в районе с. Ийл-Тал начинается в среднем во второй половине апреля, пик наступает в конце мая - первой половине июня. В этот период река Енисей полностью затапливает пойму», - говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Село находится на территории Улуг-Хемского кожууна (района). Там проживает более 500 человек.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ