В Туве сформулировали требования к инвесторам

Руководство Тувы будет требовать от инвесторов, работающих в регионе, ряда условий. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол.

Он провел заседание регионального совета по улучшению инвестиционного климата. В нем приняли участие представители крупных компаний, работающих в Туве.

«Мы добивались, и всегда будем настаивать, чтобы инвесторы, отличались щадящим отношением к экологии, трудоустройством жителей республики, а также участием в развитии ее территорий», - процитировал Шолбана Кара-оола официальный портал республики.

В качестве примера он привел сотрудничество с «Голевской горнорудной компанией», которая разрабатывает Ак-Сугское медно-порфировое месторождение. Инвестор согласился не строить автодорогу через заповедные леса.

«Нам удалось убедить компанию вложить в ЛЭП от Иркутской энергосистемы более 11 млрд руб., чтобы электрифицировать Тоджинский район, куда для энергоснабжения пока приходится завозить дизельное топливо. Мы настояли на том, чтобы на предприятии трудилось не менее 60% наших работников, а для этого компания вложит 1,3 млрд руб. в создание в Кызыле техникума по горным специальностям», - перечислил Шолбан Кара-оол.

Как писали Sibnovosti.ru, самым крупным инвестором в Туве по итогам 2019 года стала китайская компания «Лунсин» с объемом вложений 2,86 млрд руб.

Фото: официальный портал Республики Тува