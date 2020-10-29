В Туве запланировали кластер для туризма

В Республике Тува планируется сформировать туристско-рекреационый кластер VisitTuva.ru. Заявку на финансирование комплексного инвестиционного проекта власти региона направили в Ростуризм.

Планы создания кластера глава Тувы Шолбан Кара-оол обсудил с руководителем Ростуризма Ольгой Догузовой. Проект предполагает строительство пяти туристических баз различного профиля.

В рамках VisitTuva.ru предполагается построить многофункциональный туристический центр «Чагытай» на одноименном озере, горнолыжный комплекс «Тайга», рекреационный комплекс «Дус-Холь» и базы для любителей спортивной и трофейной рыбалки на горных реках верхнеенисейского бассейна. По подсчетам тувинских властей, общий объем инвестиций составит 6,1 млрд руб., включая более 4 млрд руб. внебюджетных средств.

«Республика добивается федеральной помощи главным образом на строительство необходимой инфраструктуры - дорог, линий электропередачи, котельных, коммуникаций, инженерных сетей и иной инфраструктуры», - отмечается в сообщении официального портала республики по итогам встречи.

Как писали Sibnovosti.ru, в Республике Хакасия до 2025 года предполагается создать туристско-рекреационный кластер «Горная Хакасия» с инвестициями в 0,5 млрд руб. Базовой для него станет особо охраняемая природная территория «Позарым». В свою очередь, в Кемеровской области планируется реализовать проект кластера «Междуреченск. Город тайги». Он включит в одну систему горы Югус, Черный Салан и Поднебесные Зубья.

Фото: официальный портал Республики Тува