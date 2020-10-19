В Туве открыли многопрофильный медицинский центр

В Кызыле начал работу новый многопрофильный медицинский центр. Он был построен министерством обороны РФ за 78 дней по типовому проекту.

Центр будет работать в составе ГБУЗ «Инфекционная больница». Площадь здания составила 8,2 тыс. кв. м. Здесь предусмотрено 200 коек, в том числе 20 реанимационных. В многопрофильном медицинском центре будут работать 358 сотрудников.

«В первый день функционирования нового медцентра приступили к работе 119 человек, в том числе 10 врачей. Рабочий график медиков составит три смены в сутки», - отметил официальный портал Республики Тува.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае минобороны завершило возведение медицинского центра на 60 коек в Республике Бурятия. Там на строительство ушло 49 дней.

Фото: официальный портал Республики Тува