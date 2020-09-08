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Через несколько лет поголовье лошадей в Туве может превысить рекорд 1940 года

Главная Экономика
Кызыл
18:30 8 Сентября 2020
животные, рекорд, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Тува рассчитывает к 2025 году увеличить поголовье лошадей до рекордного. В настоящее время оно составляет 83,5 тыс. голов.

Рекорд, по данным официального портала региона, был установлен в 1940 году. Тогда поголовье насчитывало 122 тыс. животных. Напомним, в 1940-м Тува являлась независимым государством. В годы Великой Отечественной войны примерно половина тувинских лошадей была отправлена в СССР на мясо и в качестве тягловой силы. В последнее время ежегодный прирост составлял 5,5-6 тыс. голов молодняка.

По данным главы Тувы Шолбана Кара-оола, сегодня регион занимает пятое место в России по поголовью лошадей. Впереди республики Башкирия и Саха (Якутия), а также Забайкальский и Алтайский края.

«Коневоды говорят, что мы в состоянии превзойти довоенную численность табуна, если будем грамотно развивать все три направления в коневодстве – мясное, спортивное и племенное. Особенно важно сосредоточить усилия на возрождении местной породы, сохранении ее чистоты. Для этого надо увеличивать субсидирование отрасли, создавать необходимую инфраструктуру, организовывать и развивать предприятия, где востребованы лошади – от туризма до иппотерапии», - заявил Шолбан Кара-оол в ходе прошедшей в Туве конференции по вопросам развития животноводства.

Фото: официальный портал Республики Тува

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