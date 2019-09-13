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Боксер Рой Джонс-младший проведет тренировку в Красноярске

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Кызыл
15:47 13 Сентября 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Американский боксер Рой Джонс-младший отправляется в тур по России в поисках талантливых спортсменов. В рамках проекта «Путь к абсолютной победе» он приедет и в Красноярск. В краевом центре Рой Джонс-младший проведет тренировку для юных боксеров и выберет лучших в качестве победителей.

«Всем привет, меня зовут Рой Джонс-младший. Хочу пригласить юных российских боксеров, их родителей, тренеров, партнеров, принять участие в моем социальном проекте, направленном на поиск следующего великого чемпиона в боксе. Если тебе от 10 до 17 лет, принимай участие, чтобы стать этим самым чемпионом», — призывает чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс.

Заявки на участие в поединках от жителей Красноярского края организаторы принимают с 15 сентября по 15 октября на сайте RJJBoxing.ru, передает корреспондент Sibnovosti.ru. От участников требуется записать видео с тремя упражнениями: спарринг с партнером, бой с тенью и работа с грушей.

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