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В Туве ввели карантин из-за COVID-19

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Кызыл
13:21 7 Июня 2020
общество, тува
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Тувы Шолбан Кара-Оол ввел карантин на территории всего региона из-за коронавирусной инфекции - в республике зафиксировано более 1,6 тысячи случаев заражения COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. 

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», - говорится в сообщении.

Так, на границах между муниципалитетами республики разместят мобильные посты. Кроме того, в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима, а на улицах станут чаще проводить дезинфекцию остановок, скамеек и площадок.

Напомним, сам Шолбан Кара-Оол переболел коронавирусом. 

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