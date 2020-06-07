В Туве ввели карантин из-за COVID-19

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол ввел карантин на территории всего региона из-за коронавирусной инфекции - в республике зафиксировано более 1,6 тысячи случаев заражения COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», - говорится в сообщении.

Так, на границах между муниципалитетами республики разместят мобильные посты. Кроме того, в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима, а на улицах станут чаще проводить дезинфекцию остановок, скамеек и площадок.

Напомним, сам Шолбан Кара-Оол переболел коронавирусом.