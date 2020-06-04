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Глава Тувы выздоровел после COVID-19

Главная Общество
Кызыл
12:56 4 Июня 2020
глава, вирус, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусной инфекцией, выздоровел и возвращается к своим обязанностям. О его болезни стало известно 25 мая.

«Глава получил второй отрицательный результат, сегодня в 12:30 проводит уже совещание с заместителями. Рекомендации врачей (предписывают) щадящий режим в течение месяца, но глава начинает работу», - рассказала ТАСС пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак.

Она добавила, что Шолбан Кара-оол уже выписан из медицинского учреждения. Ранее сообщалось, что он был госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу.

Официальной информации о выздоровлении руководителя региона пока нет.

Вчера официальный портал Тувы сообщил о том, что с начала эпидемии выявлено 1 297 случаев заболевания COVID-19. В том числе, 76 за предыдущие сутки.

Фото: официальный портал Республики Тува

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