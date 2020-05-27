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Жителям Тувы запретили подходить к рекам и озерам

Главная Общество
Кызыл
12:53 27 Мая 2020
вирус, запрет, реки
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Тува запрещено посещение любых водных объектов. Мера принята для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Запрет вводится постановлением правительства региона. Документ датирован 25 мая. Срок действия запрета – до 30 июня 2020 года.

«Соответствующие органы будут осуществлять контроль над соблюдением ограничительных мер путем создания контрольно-пропускных пунктов», - отметили в главном управлении МЧС по Республике Тува.

Как писали Sibnovosti.ru, в регионе вводились самые разные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Например, в Кызыле был объявлен «сухой закон» и на неделю прекращалось движение общественного транспорта. 25 мая стало известно о том, что коронавирусной инфекцией заболел глава Тувы Шолбан Кара-оол.  

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Тува

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