Очаг распространения COVID-19 обнаружили в больнице Кызыла

В республиканской больнице №1 в Кызыле обнаружен очаг распространения коронавирусной инфекции. Об этом сказал в своем обращении к жителям Республики Тува ее глава Шолбан Кара-оол.

Ранее в этой больнице умерла 68-летняя женщина, которая поступила с ожогами. В медицинском учреждении у нее развилась пневмония, и был выявлен коронавирус. Женщина стала первой жертвой COVID-19 в регионе.

«За последние сутки было выявлено новых 40 случаев заражения. Такой большой рост объясняется тем, что мы зафиксировали точечные очаги распространения инфекции. Это, прежде всего, республиканская больница №1, в которой находилась умершая женщина. С ней контактировал медицинский персонал, а медики, в свою очередь, – с другими больными. Мы предприняли все меры для того, чтобы изолировать всех контактировавших, как больных, так и медицинских работников. При этом, мы постарались обеспечить непрерывное функционирование нашей главной больницы в условиях карантина», - рассказал Шолбан Кара-оол во вчерашнем обращении.

По его словам, заражены оказались также водители автобазы, которая обслуживает органы государственной власти. Они были направлены на поддержку медиков, борющихся с инфекцией.

Ко вчерашнему вечеру в Туве было зарегистрировано 197 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Фото: сайт ГБУЗ «Республиканская больница №1»