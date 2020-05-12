Инфекционный госпиталь открыли в республиканской больнице Кызыла

В Кызыле начал работу временный инфекционный госпиталь. Он открыт в новом терапевтическом корпусе ГБУЗ «Республиканская больница №1».

Решение о начале его работы было принято в связи с ростом в Туве числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Ко вчерашнему утру в регионе было зарегистрировано 144 случая заболевания COVID-19. В связи с выздоровлением выписано 29 пациентов.

«Клиническое течение у большинства больных оценивается как средней тяжести, у 27 человек с COVID-19 заболевание осложнено пневмонией, в том числе у беременной женщины и девятимесячного ребенка. Восемь человек находится в реанимации, четыре – в тяжелом состоянии», - уточнила 11 мая пресс-служба тувинского правительства.

Инфекционный госпиталь рассчитан на 229 мест. Первой для работы там вошла бригада в составе 26 медицинских работников, включая двух эпидемиологов. Сотрудники госпиталя будут жить в общежитии медицинского колледжа.

Фото: сайт ГБУЗ Республики Тува «Республиканская больница №1»