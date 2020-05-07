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В Кызыле прекратил работу общественный транспорт

Главная Общество
Кызыл
15:22 7 Мая 2020
транспорт, вирус, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице Тувы полностью остановлен общественный транспорт. Эта мера предпринята для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Ограничение будет действовать до 11 мая. В департаменте городского хозяйства мэрии Кызыла подчеркнули, что ограничение касается всех автобусов и маршрутных микроавтобусов, работающих как на городских, так и на межмуниципальных маршрутах.

В настоящее время в Республике Тува насчитывается 41 больной с COVID-19. Население Кызыла превышает 119 тыс. человек.

Практически во всех крупных городах Сибири вводились меры по ограничению движения общественного транспорта. Но ни в одном другом случае речь не шла о его полной остановке.

Фото: сайт органов самоуправления Кызыла

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