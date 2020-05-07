В Кызыле прекратил работу общественный транспорт

В столице Тувы полностью остановлен общественный транспорт. Эта мера предпринята для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Ограничение будет действовать до 11 мая. В департаменте городского хозяйства мэрии Кызыла подчеркнули, что ограничение касается всех автобусов и маршрутных микроавтобусов, работающих как на городских, так и на межмуниципальных маршрутах.

В настоящее время в Республике Тува насчитывается 41 больной с COVID-19. Население Кызыла превышает 119 тыс. человек.

Практически во всех крупных городах Сибири вводились меры по ограничению движения общественного транспорта. Но ни в одном другом случае речь не шла о его полной остановке.

Фото: сайт органов самоуправления Кызыла