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Сергей Шойгу подарил Туве медицинские маски и экспресс-тесты

Главная Общество
Кызыл
10:49 21 Апреля 2020
вирус, шойгу, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Тува получила в подарок партию средств медицинской защиты. Ее отправил в республику министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Добрая весть от нашего Сергея Кужугетовича. Он сообщил, что на свои деньги купил и отправил к нам в Туву несколько сотен тысяч масок и других средств индивидуальной защиты. Такие поступки, конечно же, поднимают настроение. А когда легко на душе, то и иммунитет крепче…», - цитирует главу региона Шолбана Кара-оола официальный портал Тувы.

По данным пресс-службы правительства республики, министр отправил на свою малую родину 217,5 тыс. одноразовых медицинских масок, 200 флаконов кожных антисептических средств и 500 экспресс-тестов.

В сообщении отмечается, что экспресс-тесты будут использоваться исключительно для тестирования медицинских работников, занятых непосредственно в работе с зараженными COVID-19 пациентами. В настоящее время на лечении в инфекционной больнице в Кызыле находится семь человек с таким диагнозом.

Фото: официальный портал Республики Тува

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