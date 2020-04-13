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Староверы в тувинском селе отказались сдать анализы на COVID-19

Главная Общество
Кызыл
18:56 13 Апреля 2020
вирус, тест, отказ
Автор: Sibnovosti.ru
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В селе Ырбан Тоджинского района Республики Тува провели массовое тестирование жителей на COVID-19. Ранее село стало первым населенным пунктом в регионе, где зарегистрировали заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуацию с распространением инфекции обсудили сегодня на планерке правительства Тувы. Он прошла в режиме видеоконференции.

«Всего проживающих жителей 254. Охвачены обследованием 251, кроме троих жителей сумона (села – Sibnovosti.ru). Два человека – семья староверов, которые из-за религиозных побуждений отказались и даже совместно с сотрудниками полиции мы не смогли переубедить. Они сказали, что живут обособлено, на окраине», - цитирует официальный портал региона главного санитарного врача Тувы Людмилу Салчак.  

Еще один человек, как выяснилось, живет на озере в 140 км от населенного пункта.

Как писали Sibnovosti.ru, первые больные (восемь случаев) были зарегистрированы в селе на прошлой неделе. После этого на карантин был закрыт весь Тоджинский район.

Фото: официальный портал Республики Тува

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