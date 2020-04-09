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В Туве зарегистрированы первые инфицированные COVID-19

Главная Общество
Кызыл
11:38 9 Апреля 2020
обращение, глава, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В России стало на один свободный от COVID-19 регион меньше. Первые случаи заражения зарегистрированы в Республике Тува, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О зараженных стало известно по итогам эпидемиологического расследования, проведенного в селе Ырбан Тоджинского района. Оно было проведено после того, как выяснилось, что с жителями села контактировал «служащий государственного ведомства», который сначала прибыл из Москвы в Красноярск, а оттуда в Туву.

«Близко контактировавших с ним в селе Ырбан оказалось 67 человек. Лабораторные исследования установили положительный результат на коронавирусную инфекцию у восьми из них. Это та самая семья, у которой жил вирусоноситель…», - рассказал в своем обращении к жителям республики ее глава Шолбан Кара-оол.

Пробы взяты еще у примерно 300 контактных лиц. Решением главы республики карантин введен на территории всего Тоджинского района. Будут перекрыты все три дороги, ведущие в район, а также дороги между поселениями.

Ранее официальный портал Республики Тува сообщал о том, что для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией в Кызыле подготовлено 327 коек на базе инфекционной больницы и терапевтического корпуса Республиканской больницы №1.

Фото: сайт Тоджинского района Республики Тува

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