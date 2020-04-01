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В тувинской столице с коронавирусом борются «сухим законом»

Главная Общество
Кызыл
15:14 1 Апреля 2020
вирус, алкоголь, запрет
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице Республика Тува ограничительные меры, введенные против распространения коронавируса, оказались жестче, чем в других сибирских городах. Здесь на период самоизоляции действует «сухой закон», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мэрия Кызыла ввела запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво, во всех торговых точках. Он действует с 31 марта до снятия режима полной самоизоляции граждан. Исключение сделано для предприятий общественного питания. Но и им рекомендовано снять с реализации алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

Режим самоизоляции был введен в Туве с 30 марта. Он будет действовать до «особого распоряжения».

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году власти Тувы инициировали ужесточение антиалкогольного законодательства запретом на употребление алкоголя во время действия режима ЧС. В этом году «сухой закон» действовал в Кызыле в новогодние праздники.

Фото: сайт органов самоуправления Кызыла

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