Новый оператор по вывозу мусора назначен в Туве

Муниципальное предприятие «Благоустройство» назначено временным оператором по вывозу мусора в Туве. Это единственная компания в регионе, которая удовлетворяет требованиям федерального законодательства в области вывоза отходов производства и потребления. С 20 марта в Туве действует режим ЧС – прежний региональный оператор по вывозу мусора «СТ-ТБО» приостановил свою работу в этом направлении.

Временный регоператор МУП «Благоустройство» приступает к вывозу отходов в Кызыле, чтобы предотвратить мусорный коллапс в тувинской столице.

Соглашение с прежним оператором по вывозу отходов «СТ-ТБО» на бумаге еще действует, но региональные власти намерены расторгнуть договор через суд. Подготовка искового заявления в высшую инстанцию уже завершена.

Отметим, что соглашение с «СТ-ТБО» было заключено в 2018 году.