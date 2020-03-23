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Тувинский «мусорный» регоператор не справился с вывозом ТКО

Главная Общество
Кызыл
15:45 23 Марта 2020
мусор, вывоз, чс
Автор: Sibnovosti.ru
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Тува ООО СТ-ТБО приостановил свою деятельность в Кызыле. Чтобы решить проблему с вывозом мусора, муниципальные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

Решение о введении чрезвычайной ситуации приняла городская комиссия по ЧС. Ее заседание прошло в конце минувшей недели.

«По мнению членов городской комиссии, обстановка с бытовыми отходами, которые не вывозятся явно больше трех дней, создают неблагоприятную санитарно-эпидемиологическому ситуацию и угрожают здоровью и жизни населения. Режим ЧС дает возможность муниципалитету начать предпринимать меры для ликвидации свалок», - отмечается на сайте органов местного самоуправления тувинской столицы.

По данным муниципальных властей, к моменту заседания комиссии шел четвертый день, как СТ-ТБО уведомил органы местного самоуправления и надзорные органы республики о приостановлении своей деятельности. На сайте регоператора сообщения о приостановке нет.

Ранее власти Кызыла уже высказывали претензии к работе СТ-ТБО. Как писали Sibnovosti.ru, мэрии в начале этого года приходилось заниматься вывозом мусора с помощью муниципальной техники.

Фото: сайт органов местного самоуправления Кызыла

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