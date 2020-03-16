16 марта
Кызыл
погода -5 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Тува объявила режим повышенной готовности из-за коронавируса

Главная Общество
Кызыл
17:45 16 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Тувы вводят режим повышенной готовности в связи со стремительным распространением коронавируса. Спецусловия продлятся с 17 марта до 30 апреля. В этот период в республике запрещены межшкольные и городские события с участием школьников и студентов. Количество массовых мероприятий сократят до минимума, по возможности они будут проводиться в видеоформате или без зрителей.

«В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции режим может быть продлен либо отменен досрочно. Распоряжение подписано, контроль будет за мной», - отметил глава Тувы Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании в правительстве республики.

По данным на 16 марта на территории Тувы не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Однако в соседних регионах заболевшие уже есть: в Кемерово вирус обнаружен у двух человек, подозрение на инфекцию у одного жителя Красноярска.

Фото: Микробиологическая лаборатория

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Кызыла: В Туве пересмотрят систему оценок эффективности директоров школ

В Туве пересмотрят систему оценок эффективности директоров школ

12 Марта 2020 г.
Цель – прекратить отчисления неспособных учеников после 9 классов
Новости Кызыла: Туву и Хакасию предупредили о возможности лавин

Туву и Хакасию предупредили о возможности лавин

10 Марта 2020 г.
Предупреждение дано на период с 11 по 13 марта
Новости Кызыла: Тува вышла в лидеры по коэффициенту по рождаемости

Тува вышла в лидеры по коэффициенту по рождаемости

19 Февраля 2020 г.
Статистики отмечают естественную прибыль населения в регионе
Новости Кызыла: В Кызыле на неделю ввели карантин

В Кызыле на неделю ввели карантин

3 Февраля 2020 г.
Эпидемия ОРВИ и гриппа прерывает школьное
Новости Кызыла: Муниципальные автобусы Кызыла развезут пассажиров в новогоднюю ночь бесплатно

Муниципальные автобусы Кызыла развезут пассажиров в новогоднюю ночь бесплатно

30 Декабря 2019 г.
В столице Тувы установились сильные морозы
Новости Кызыла: В Кызыле в новогодние праздники запретят продажу алкоголя

В Кызыле в новогодние праздники запретят продажу алкоголя

19 Декабря 2019 г.
Запрет будет действовать с 1 по 8 января
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19