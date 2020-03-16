Тува объявила режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Тувы вводят режим повышенной готовности в связи со стремительным распространением коронавируса. Спецусловия продлятся с 17 марта до 30 апреля. В этот период в республике запрещены межшкольные и городские события с участием школьников и студентов. Количество массовых мероприятий сократят до минимума, по возможности они будут проводиться в видеоформате или без зрителей.

«В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции режим может быть продлен либо отменен досрочно. Распоряжение подписано, контроль будет за мной», - отметил глава Тувы Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании в правительстве республики.

По данным на 16 марта на территории Тувы не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Однако в соседних регионах заболевшие уже есть: в Кемерово вирус обнаружен у двух человек, подозрение на инфекцию у одного жителя Красноярска.

Фото: Микробиологическая лаборатория