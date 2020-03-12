В Туве пересмотрят систему оценок эффективности директоров школ

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поставил задачу пересмотреть систему оценки деятельности директоров школ. Главная цель - прекратить отчисления неспособных учеников после 9 классов. По словам главы республики, сейчас школы пытаются «избавиться» от детей с низкими результатами учебы, чтобы не портить показатели образовательного учреждения.

«На самом деле детей в прямом смысле выталкивают на улицу. В 2019 году 57 человек ушли из школы после 9 класса и нигде не обучаются, не работают. Им по 15-16 лет. Это может вызвать всплеск подростковой преступности», - отметил Шолбан Кара-оол.

Глава Тувы отметил, что ребенок может покинуть школу после 9 класса только в случае поступления в колледж или техникум. Если продолжить обучение не удалось, директор школы и родители должны вернуть ученика в школу.

При этом в Туве остро нахватает учителей высшей категории. Около половины педагогов имеют стаж более 20 лет, однако высшая квалификация только у 17,9 %. Проблема особенно заметна среди преподавателей математики, физики, химии.