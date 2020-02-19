Тува вышла в лидеры по коэффициенту по рождаемости

Тува опередила Красноярский край и Хакасию по коэффициенту рождаемости. В течение нескольких лет статистики отмечают естественную прибыль населения в регионе.

Так, в 2018 году в Туве родились 6539 детей, умерло 2857 человек. В 2019 году на свет появились 6158 малышей, скончались 2718 человек. Естественный прирост населения составил 3440 человек, сообщает Красноярскстат.

Основные причины смертности - болезни системы кровообращения (35,7%), онкологические заболевания (13,2%), болезни органов пищеварения (6,5%). На «иные причины» приходится 32,9% смертей.

В Хакасии в 2019 году родилось 5578 детей, при этом численность населения республики на 207 тысяч больше, чем в Туве. Умерших было зарегистрировано 6678 человек. Таким образом, естественная убыль населения в Хакасии за год составила 1100 человек. Причины смертности - болезни системы кровообращения (46,2%), онкология (17,1%) и болезни органов пищеварения (6,1%).

В Красноярском крае в 2019 году на свет появились 30 312 детей, а умерло 35 276 человек. В 2018 году естественная убыль населения составляла 2 107 человек, в 2019 году показатель вырос до 4 964 человек. На болезни системы кровообращения приходится 47,9 % смертей, на онкологию 18,8 %, а также 7,0 % на болезни органов пищеварения.