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В Кызыле на неделю ввели карантин

Главная Общество
Кызыл
13:03 3 Февраля 2020
эпидемия, грипп, школы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кызыле введен карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он продлится, как минимум, до конца недели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Постановление «О введении на территории города Кызыла ограничительных мероприятий (карантина)» мэрия издала сегодня. Режим введен на семь дней.

«Введено ограничение на посещение средних общеобразовательных учреждений, детских дошкольных общеобразовательных учреждений, а также детских школ дополнительного образования, домов культуры, клубов. Запрет касается также кружков и секций», - сообщает официальный муниципальный сайт столицы Тувы.

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано, в частности, ввести «масочный» режим и отстранять от работы, учебы и посещения учреждения лиц с признаками острых респираторных инфекций.

В Кызыле эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен более чем в 2,9 раз. Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлой недели из-за ОРВИ школы были закрыты в Чите.

Фото: сайт органов местного самоуправления Кызыла

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