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Муниципальные автобусы Кызыла развезут пассажиров в новогоднюю ночь бесплатно

Главная Общество
Кызыл
12:56 30 Декабря 2019
транспорт, новый год, бесплатная
Автор: Sibnovosti.ru
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В новогоднюю ночь муниципальные автобусы Кызыла будут работать до утра и бесплатно. О распоряжении городских властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Распоряжение департамента городского хозяйства мэрии столицы Тувы касается работы МУП «Кызылгортранс». Автобусы предприятия будут бесплатно перевозить пассажиров с 00:30 по 07:00 часов 1 января.

«Кроме того в организации пассажирских перевозок в ночь празднования будут задействованы индивидуальные предприниматели (частники) по следующим маршрутам: №6а – пять единиц техники, №7а (пять), №9 (пять), №12 (три), №30а (пять)», - говорится в сообщении официального сайта органов власти Кызыла.

Со вчерашнего дня в Кызыле резко похолодало. Температура воздуха снижалась до минус 43 градусов. Как сообщали Sibnovosti.ru, в новогодние праздники в Кызыле будет запрещена продажа алкогольных напитков.

Фото: официальный сайт органов власти Кызыла

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