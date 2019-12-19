В Кызыле в новогодние праздники запретят продажу алкоголя

В новогодние праздники магазины Кызыла закроют полки с алкоголем. О решении городских властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мэрия столицы Тувы издала постановление «Об обеспечении общественного порядка в период празднования Нового 2020 года и Рождества Христова». Один из его пунктов запрещает розничную продажу в городе алкогольных напитков, включая пиво. Исключение сделано для предприятий общественного питания, но в документе содержится рекомендация и им – снять такую продукцию с реализации.

«Гражданам, принимающим участие в праздничных событиях, посвященных наступлению нового года и праздника верующих Рождества Христова, запрещено проносить с собой алкогольные напитки, пиво и напитки на его основе в места проведения мероприятий», - отметили также в мэрии Кызыла.

Как писали Sibnovosti.ru, антиалкогольное законодательство в Туве является самым строгим в Сибири. В частности, оно запрещает розничную продажу такой продукции с 15:00 до 11:00. Такое ограничение было введено в ноябре 2017 года.

Фото: официальный сайт Кызыла