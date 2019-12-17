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Начало сбора кедрового ореха в Туве переносят на 1 сентября

Главная Общество
Кызыл
10:09 17 Декабря 2019
предложение, министерство, сборы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Туве решили изменить сроки сбора кедрового ореха. О предложении министерства природных ресурсов и экологии республики сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В настоящее время собирать кедровые орехи в Туве разрешено с 1 октября. Министерство природных ресурсов и экологии предложило перенести начало сезона на 1 сентября. Оно учло пожелания сборщиков и специалистов лесного хозяйства.

«Фактически зрелость кедровых орехов наступает в конце августа – начале сентября. Разрешение на сбор с октября приводило к тому, что законопослушные сборщики оставались ни с чем, поскольку урожай в ближних кедровниках успевали снимать заготовители-браконьеры», - приводятся их аргументы на официальном портале Республики Тува.

Правительство региона одобрило инициативу, оформленную в качестве законопреокта. Заготовка орехов ведется в республике до начала апреля. В этом году урожай кедрового ореха в Сибири оказался одним из лучших за последнее время.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре этого года сенатор от Томской области Владимир Кравченко и заместитель начальника департамента международных и региональных связей обладминистрации Максим Волков предложили отменить лицензирование экспорта продукции глубокой переработки пищевого дикорастущего сырья (ядро кедрового ореха, экстракта чаги, шиповника, субстанций хвойной зелени).

Фото: официальный портал Республики Тува

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