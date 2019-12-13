Бывшим осужденным в Туве пообещали 200 голов скота

В следующем году в Республике Тува начнет действовать проект «Чаа сорук (Новая жизнь)». Он призван помочь социализации тех, кто освободился из мест заключения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О проекте глава региона Шолбан Кара-оол объявил в своем послании верховному хуралу «О положении дел в республике и внутренней политике на 2020 год».

«Мы даем по 200 голов скота, и этот скот будет государственным. Через два года участник проекта должен будет передать первый приплод в количестве 200 голов новым участникам. И только после этого оставшийся скот перейдет в личную собственность участника проекта», - изложил он суть «Новой жизни».

По данным главы республики, участниками проекта станут отцы многодетных семей не старше 25 лет, отбывшие наказание за преступления средней и небольшой тяжести. Причем, их отбор будут проводить общественные организации - советы отцов и старейшины сел. Если участник проекта не справится с условиями конкурса, село потеряет право в дальнейшем выдвигать кандидатов.

Республиканские министерства сельского хозяйства и общественной безопасности должны разработать подробные условия проекта, а из средств муниципальных бюджетов определить источники на возмещение затрат на строительство домов и кошар участников. Паспорт проекта должен быть готов уже в январе 2020 года.

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