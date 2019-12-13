13 декабря
Кызыл
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Бывшим осужденным в Туве пообещали 200 голов скота

Главная Общество
Кызыл
13:57 13 Декабря 2019
проект, осужденный, животные
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В следующем году в Республике Тува начнет действовать проект «Чаа сорук (Новая жизнь)». Он призван помочь социализации тех, кто освободился из мест заключения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О проекте глава региона Шолбан Кара-оол объявил в своем послании верховному хуралу «О положении дел в республике и внутренней политике на 2020 год».

«Мы даем по 200 голов скота, и этот скот будет государственным. Через два года участник проекта должен будет передать первый приплод в количестве 200 голов новым участникам. И только после этого оставшийся скот перейдет в личную собственность участника проекта», - изложил он суть «Новой жизни».

По данным главы республики, участниками проекта станут отцы многодетных семей не старше 25 лет, отбывшие наказание за преступления средней и небольшой тяжести. Причем, их отбор будут проводить общественные организации - советы отцов и старейшины сел. Если участник проекта не справится с условиями конкурса, село потеряет право в дальнейшем выдвигать кандидатов.

Республиканские министерства сельского хозяйства и общественной безопасности должны разработать подробные условия проекта, а из средств муниципальных бюджетов определить источники на возмещение затрат на строительство домов и кошар участников. Паспорт проекта должен быть готов уже в январе 2020 года.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Тува не достигнет планового показателя снижения смертности в ДТП

Тува не достигнет планового показателя снижения смертности в ДТП

29 Ноября 2019 г.
Всего таких регионов в России десять
Новости Кызыла: В Туве поменяли главную новогоднюю елку

В Туве поменяли главную новогоднюю елку

26 Ноября 2019 г.
Высота новой составляет 19 метров
Новости Кызыла: Финансисты и страховщики показали самые высокие доходы в Туве

Финансисты и страховщики показали самые высокие доходы в Туве

18 Ноября 2019 г.
Статистики рассказали о доходах работников различных организаций
Новости Кызыла: Аэропорт Кызыла примет первый международный рейс

Аэропорт Кызыла примет первый международный рейс

14 Октября 2019 г.
Полет будет пробным
Новости Кызыла: Вандалы снова разрушили парк на правом берегу Красноярска

Вандалы снова разрушили парк на правом берегу Красноярска

7 Октября 2019 г.
Злоумышленников установить не удалось
Новости Кызыла: Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге

Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге

7 Октября 2019 г.
Глава государства собирал грибы с министром обороны
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кызыла: В Туве четыре человека отравились угарным газом

В Туве четыре человека отравились угарным газом

9 Декабря 2019 г.
Среди них двое детей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19