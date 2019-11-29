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Тува не достигнет планового показателя снижения смертности в ДТП

Главная Общество
Кызыл
10:08 29 Ноября 2019
дтп, смерть, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Тува – единственный сибирский регион, который не достигнет в этом году целевых показателей снижения смертности в результате ДТП. О прогнозе ГИБДД сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего этот показатель не будет достигнут в 10 субъектах федерации. Об этом сказал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин в интервью «Коммерсантъ FM». В числе причин он назвал недостаточно проработанные региональные проекты по повышению безопасности дорожного движения.

«Возможно, 2019 год был новым для этих субъектов РФ, они не смогли вовремя сориентироваться в объемах финансирования этих мероприятий, в их реализации … Наша задача - проанализировать еще раз ситуацию в этих субъектах федерации и уже с начала следующего года помочь им максимально раскрутиться по всем важнейшим направлениям и дорожного хозяйства, и безопасности и организации дорожного движения», - отметил Олег Понарьин.

Из 10 регионов четыре находятся в азиатской части России. Это также Приморский и Хабаровский края, Амурская область.

В этом году в Туве произошло несколько крупных ДТП. В июле упал в реку Шуй УАЗ, в котором ехало две семьи. Тогда погибло 10 человек. В том же месяцев в результате столкновения Toyota Camry и «Лады» на трассе Кызыл – Эрзин погибло семь человек.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Тува

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