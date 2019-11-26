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В Туве поменяли главную новогоднюю елку

Главная Общество
Кызыл
17:27 26 Ноября 2019
новый год, елка, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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Высота новой главной новогодней елки Тувы составляет 19 м. О ходе подготовки к празднику в Кызыле сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сборку новой ели завершили на главной площади Кызыла. Ее предшественницу, отработавшую 11 лет, теперь устанавливают у спортивной школы «Субедей». По данным властей Кызыла, доставка новой ели со всеми необходимыми атрибутами составила 1,2 млн руб.

«В конце этой недели должны приехать новые украшения: шары, звезда и светодиодные гирлянды «клип-лайт» для ее украшения», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте города.

Кроме того, мэрия тувинской столицы заказала в Санкт-Петербурге конструкцию «фоторамка». Ее получат в середине декабря и установят у главной новогодней елки.

Фото: pixabay.com

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