18 ноября
Кызыл
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Финансисты и страховщики показали самые высокие доходы в Туве

Главная Общество
Кызыл
10:55 18 Ноября 2019
общество, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Аналитики Красноярскстата рассказали, как изменилась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников различных организаций в Туве. Данные опубликованы за январь-сентябрь 2019 года. 

Так, больше всего в регионе получают финансисты и страховщики - их доходы в среднем составляют 71,2 тысячи рублей, что на 5,2% больше, чем в прошлом году. На втором месте идет сфера добычи полезных ископаемых, где сотрудники ежемесячно зарабатывают 61,3 тысячи рублей (+18,8%). Замыкают тройку лидеров госслужащие и военные - их заработок достигает 54,5 тысячи рублей (+3,8%). 

Меньше всех в Туве получают охотники, рыбаки и работники сельского и лесного хозяйства - 16,1 тысячи рублей. Их доходы по сравнению с 2018 годом выросли на 11,6%. Чуть больше зарабатывают сотрудники обрабатывающих производств - 17,6 тысячи рублей. Около 20,5 тысячи рублей ежемесячно приходится на продавцов и ремонтников автотранспорта. 

По данным аналитиков, сотрудники сферы образования в регионе в среднем зарабатывают 29,1 тысячи рублей, в здравоохранении доходы в этом году достигли 35,2 тысячи рублей. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Аэропорт Кызыла примет первый международный рейс

Аэропорт Кызыла примет первый международный рейс

14 Октября 2019 г.
Полет будет пробным
Новости Кызыла: Вандалы снова разрушили парк на правом берегу Красноярска

Вандалы снова разрушили парк на правом берегу Красноярска

7 Октября 2019 г.
Злоумышленников установить не удалось
Новости Кызыла: Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге

Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге

7 Октября 2019 г.
Глава государства собирал грибы с министром обороны
Новости Кызыла: Юный певец из Тывы Денберел Ооржак выступит на детском Евровидении-2019

Юный певец из Тывы Денберел Ооржак выступит на детском Евровидении-2019

25 Сентября 2019 г.
Он стал популярным, благодаря участию в телевизионных проектах
Новости Кызыла: В красноярском зоопарке пройдет карнавал в честь Дня амурского тигра и дальневосточного леопарда

В красноярском зоопарке пройдет карнавал в честь Дня амурского тигра и дальневосточного леопарда

18 Сентября 2019 г.
Для участия необходимо зарегистрироваться
Новости Кызыла: В Красноярске сотрудник ГУФСИН награжден медалью за доблесть при спасении людей из пожара

В Красноярске сотрудник ГУФСИН награжден медалью за доблесть при спасении людей из пожара

3 Сентября 2019 г.
Он вывел из горящего дома 12 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19