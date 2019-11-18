Финансисты и страховщики показали самые высокие доходы в Туве

Аналитики Красноярскстата рассказали, как изменилась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников различных организаций в Туве. Данные опубликованы за январь-сентябрь 2019 года.

Так, больше всего в регионе получают финансисты и страховщики - их доходы в среднем составляют 71,2 тысячи рублей, что на 5,2% больше, чем в прошлом году. На втором месте идет сфера добычи полезных ископаемых, где сотрудники ежемесячно зарабатывают 61,3 тысячи рублей (+18,8%). Замыкают тройку лидеров госслужащие и военные - их заработок достигает 54,5 тысячи рублей (+3,8%).

Меньше всех в Туве получают охотники, рыбаки и работники сельского и лесного хозяйства - 16,1 тысячи рублей. Их доходы по сравнению с 2018 годом выросли на 11,6%. Чуть больше зарабатывают сотрудники обрабатывающих производств - 17,6 тысячи рублей. Около 20,5 тысячи рублей ежемесячно приходится на продавцов и ремонтников автотранспорта.

По данным аналитиков, сотрудники сферы образования в регионе в среднем зарабатывают 29,1 тысячи рублей, в здравоохранении доходы в этом году достигли 35,2 тысячи рублей.