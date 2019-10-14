Аэропорт Кызыла примет первый международный рейс

Аэропорт Кызыла готов принять первый международный рейс. Это будет пробный полет по маршруту Улан-Батор - Кызыл. Переговоры об открытии авиасообщения между Тывой и Монголией в ходе рабочей поездки в Москву провел глава республики Шолбан Кара-оол с представителями Росавиации и Минтранса. Первый рейс запланирован на 26 октября.

«На реализации рейса мы попробуем решить все вопросы. Их немало. Пример - коридор между Улангомом и Кызылом, где сейчас приходится лететь целых два часа. Хотя при наличии прямого коридора этот же путь занял бы 25 минут», — отметил Шолбан Кара-оол.

Также получено подтверждение о том, что федеральное правительство выделит 190 млн рублей Тыве для технического перевооружения аэропорта Кызыла, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу правительства.