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Аэропорт Кызыла примет первый международный рейс

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Кызыл
08:41 14 Октября 2019
общество, тува, авиарейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Аэропорт Кызыла готов принять первый международный рейс. Это будет пробный полет по маршруту Улан-Батор - Кызыл. Переговоры об открытии авиасообщения между Тывой и Монголией в ходе рабочей поездки в Москву провел глава республики Шолбан Кара-оол с представителями Росавиации и Минтранса. Первый рейс запланирован на 26 октября.

«На реализации рейса мы попробуем решить все вопросы. Их немало. Пример - коридор между Улангомом и Кызылом, где сейчас приходится лететь целых два часа. Хотя при наличии прямого коридора этот же путь занял бы 25 минут», — отметил Шолбан Кара-оол.

Также получено подтверждение о том, что федеральное правительство выделит 190 млн рублей Тыве для технического перевооружения аэропорта Кызыла, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу правительства. 

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