Вандалы снова разрушили парк на правом берегу Красноярска

Парк на правобережье Красноярска снова пострадал от вандалов — на этот раз злоумышленники оборвали сетку на баскетбольном дереве и обшивку трибуны, которую ремонтировали на прошлой неделе. Кировский парк не в первый раз разрушают вандалы, рассказали в городской администрации.

«В понедельник утром сквер представлял собой удручающее зрелище. Это уже не первый случай, когда парк становится жертвой вандалов. Весной очень сильные граждане уже ломали стены амфитеатра, баскетбольные кольца, также частично повредили малые формы», — рассказали в мэрии.

Нарушителей порядка установить не удалось — в сквере нет постоянной охраны и камер видеонаблюдения. Горожан, ставших свидетелями вандализма, просят сообщить об инциденте по телефону 102.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf