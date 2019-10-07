Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О том, что глава государства побывал в Сибири незадолго до своего дня рождения, рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информагентство опубликовало видео, на котором президент и министр пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, собирают грибы.

На опубликованных кадрах также видно, что Сергей Шойгу выкопал куст брусники. Владимир Путин предположил, что министр обороны посадит его на своей даче, но Сергей Шойгу ответил, что для растения нужен другой климат.

Владимир Путин не первый раз отдыхает в Сибири. Так, в 2017 году на рыбалке его сопровождали, помимо Сергея Шойгу, глава Республики Тува Шолбан Кара-оол и тогда глава Республики Хакасия Виктор Зимин. В 2018 году в Туве президент сплавлялся на лодке в компании Шолбана Кара-оола, Сергей Шойгу, директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева и директора ФСБ Александра Бортникова.

Сегодня Владимиру Путину исполняется 67 лет.

Фото: «РИА Новости»