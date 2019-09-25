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Юный певец из Тывы Денберел Ооржак выступит на детском Евровидении-2019

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Кызыл
16:05 25 Сентября 2019
красноярск, общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Денберел Ооржак – 12-летний сирота из Тывы – станет участником детского Евровидения-2019 в Польше. На престижный международный конкурс юного певца пригласили благодаря его участию в телевизионных проектах. Он прошел отборочный тур в Москве и теперь будет представлять Россию на детском Евровидении в дуэте с Татьяной Меженцевой, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Артисты исполнят песню «Время для нас».

В этом году Денберел пробился в проект «Ты – супер!» на телеканале НТВ. Зрителей и жюри покорила многогранность голоса начинающего исполнителя. Композитор Игорь Крутой уже тогда предрек ему большое творческое будущее и участие в детском Евровидении.

«Настолько гармонично в тебе все. Пластика и вокал. Мне кажется, за тобой, я боюсь сглазить, огромное будущее. Я смотрю на тебя как на человека, которой, может быть, даже в этом году будет на детском Евровидении представлять нашу страну», — цитирую федеральные издания Игоря Крутого.

Напомним, что детское Евровидение проводится с 2003 года. В нем участвуют исполнители Европейского вещательного союза.

Фото: НТВ

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