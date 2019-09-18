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В красноярском зоопарке пройдет карнавал в честь Дня амурского тигра и дальневосточного леопарда

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Кызыл
16:15 18 Сентября 2019
общество, красноярск, природа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске принимают заявки на участие в празднике «Карнавал — рыжее нашествие», который пройдет в парке флоры и фауны «Роев Ручей» в честь Дня амурского тигра и дальневосточного леопарда.

29 сентября участники пройдут по аллее зоопарка в костюмах полосатых кошек. Жюри выберет самые оригинальные образы: призы предусмотрены для детей, взрослых, а также для коллективов. 

После карнавала в «Роевом Ручье» пройдет кошачий квест «Тигры vs Леопарды» и «Зверская дискотека», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Предусмотрена шоу-программа и сладости для всех участников. 

Регистрация участников в костюмах начнется 29 сентября в 13:30. Заявку необходимо оставить заранее по телефонам: 294-20-20 или 269-81-01 (доп. 501,504).

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