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В Красноярске сотрудник ГУФСИН награжден медалью за доблесть при спасении людей из пожара

Главная Общество
Кызыл
15:34 3 Сентября 2019
красноярск, общество, награда
Автор: Sibnovosti.ru
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Прапорщик внутренней службы Сергей Дмитриев, который вывел 12 человек из горящего дома, награжден медалью «За доблесть в службе». В июле в общежитии на правобережье Красноярска начался пожар. В этот момент группа осужденных убирала прилегающую территорию, за ними следил младший инспектор Дмитриев. Он увидел клубы дыма, которые вырываются из окна и вместе с осужденными побежал в горящее здание. 

Оказалось, что люди на этаже были заперты – они не могли найти ключи от металлической решетки, которая отделяла 8 квартир в общем коридоре. Сергей Дмитриев и осужденные раскачали ограждение и смогли вырвать крепление. В итоге было спасено 12 человек, в том числе дети. 

«За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, прапорщик внутренней службы Сергей Дмитриев был представлен к награждению ведомственной медалью «За доблесть в службе», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю.

Осужденным, которые добровольно пошли в горящее здание вместе с инспектором, объявлены благодарности.

Фото: 24.fsin.su

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