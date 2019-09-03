В Красноярске сотрудник ГУФСИН награжден медалью за доблесть при спасении людей из пожара

Прапорщик внутренней службы Сергей Дмитриев, который вывел 12 человек из горящего дома, награжден медалью «За доблесть в службе». В июле в общежитии на правобережье Красноярска начался пожар. В этот момент группа осужденных убирала прилегающую территорию, за ними следил младший инспектор Дмитриев. Он увидел клубы дыма, которые вырываются из окна и вместе с осужденными побежал в горящее здание.

Оказалось, что люди на этаже были заперты – они не могли найти ключи от металлической решетки, которая отделяла 8 квартир в общем коридоре. Сергей Дмитриев и осужденные раскачали ограждение и смогли вырвать крепление. В итоге было спасено 12 человек, в том числе дети.

«За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, прапорщик внутренней службы Сергей Дмитриев был представлен к награждению ведомственной медалью «За доблесть в службе», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю.

Осужденным, которые добровольно пошли в горящее здание вместе с инспектором, объявлены благодарности.

Фото: 24.fsin.su