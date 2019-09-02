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В Красноярске полицейские получили премии за отказ от взяток

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Кызыл
16:08 2 Сентября 2019
полиция, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Начальник краевой полиции Александр Речицкий вручил премии сотрудникам МВД, отказавшимся от взяток. В торжественной обстановке были награждены трое сотрудников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заместитель начальника второго межрайонного отдела УЭБиПК Сергей Криворученко получил 50 тысяч рублей за то, что не взял деньги у предпринимателя, просившего об отказе в возбуждении уголовного дела.

Заместитель начальника восьмого отдела УЭБиПК Константин Рыбаков не принял взятку от бизнесмена, который просил вернуть ему изъятый алкоголь. Размер поощрения полицейскому за честность и принципиальность составил 30 тысяч рублей.

Инспектор ДПС МО МВД России «Березовский» Александр Трищенко получил награду в две тысячи рублей за то, что не взял деньги у водителя авто, который ехал без страховки.

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