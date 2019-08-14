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Благоустройство райцентров в Красноярском крае проконтролируют молодые архитекторы

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Кызыл
16:45 14 Августа 2019
красноярск, общество, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Власти Красноярского края намерены пересмотреть стандарты благоустройства районных центров. Для этого, предлагается передать разработку эскизов и проектно-сметной документации с муниципального на краевой уровень, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на региональное правительство.

Кроме того, будет усилен контроль за выполнением работ. За каждой территорией планируют закрепить старшекурсников и преподавателей СФУ по направлению «Архитектура».

«Мы предлагаем запустить отдельный проект, в рамках которого будут разработаны стандарты благоустройства центральных улиц райцентров с учетом специфики региона и муниципалитета. Впоследствии эти стандарты будут распространены и на другие поселения муниципального образования», — сообщил министр строительства края Сергей Козупица в ходе встречи с губернатором.

Глава региона поддержал идею ведомства. Александр Усс отметил, что в ближайшие три года должны быть реализованы масштабные планы благоустройства населенных пунктов Красноярского края.

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