Автопутешественники из Лондона сделают остановку в Красноярске

В Красноярск прибудут участники автопробега, посвященного Кубку мира по регби. Соревнований состоятся в Японии в сентябре этого года. Автопутешественники едут на ретроавтомобиле «Остин» 1937 года выпуска из Лондона. Англичанин Кристоф Блэйк со своим сыном преодолели тысячи километров. Они двигались по территории Англии и Швеции, затем на пароме добрались до Санкт-Петербург. Ключевые точки их маршрута – Москва, Красноярск и Токио, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Красноярске путешественники планируют посетить стадион «Красный Яр» на ул. Маерчака, 57 в среду, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в официальной группе в соцсети.

«Кристоф Блэйк является хорошим другом регбийного клуба «Красный Яр». Британец познакомился с регбистами клуба «Красный Яр» на сборах в Англии и теперь совершает ответный визит по дороге в Токио», - пояснили в мэрии.

Добавим, что «Остин 7», на котором путешествуют англичане, в 20-30-х годах ХХ века в Англии считался народным автомобилем.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf