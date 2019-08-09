В Красноярске подключили подсветку на высотке у БКЗ

В Красноярске состоялся тестовый запуск подсветки на здании бывшего КАТЭК у БКЗ. Об том на своей личной странице в «Инстаграме» сообщил глава города Сергей Еремин. На фото в соцсети видно, что подсветка будет оборудована по всей высоте 104-метровой свечки. Ранее белым светом была подсвечена лишь крыша высотки, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мэр отметил, что слышал, как красноярцы называют недостроенное здание КАТЭК «башней Саурона» за мрачный вид. Подсветка должна вывести стеклянную высотку из тени.

«Сегодня протестировали только кусочек ещё одного элемента нового светового облика нашего города. ⠀Пока всех секретов не открою, основная работа по подсветке башни еще впереди, но должно получиться по-красноярски ярко», - написал градоначальник.

Напомним, что на профилактику до конца августа выключена подсветка Вантового моста в Красноярске. Рабочим предстоит проверить крепления и исправность всех светодиодных светильников, закрепленных на вантах.