9 августа
Кызыл
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

В Красноярске подключили подсветку на высотке у БКЗ

Главная Общество
Кызыл
16:26 9 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске состоялся тестовый запуск подсветки на здании бывшего КАТЭК у БКЗ. Об том на своей личной странице в «Инстаграме» сообщил глава города Сергей Еремин. На фото в соцсети видно, что подсветка будет оборудована по всей высоте 104-метровой свечки. Ранее белым светом была подсвечена лишь крыша высотки, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мэр отметил, что слышал, как красноярцы называют недостроенное здание КАТЭК «башней Саурона» за мрачный вид. Подсветка должна вывести стеклянную высотку из тени. 

«Сегодня протестировали только кусочек ещё одного элемента нового светового облика нашего города. ⠀Пока всех секретов не открою, основная работа по подсветке башни еще впереди, но должно получиться по-красноярски ярко», - написал градоначальник.

Напомним, что на профилактику до конца августа выключена подсветка Вантового моста в Красноярске. Рабочим предстоит проверить крепления и исправность всех светодиодных светильников, закрепленных на вантах.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Кызыла: В Ачинске открыт пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов

В Ачинске открыт пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов

8 Августа 2019 г.
Он расположен в краевом центре семьи «Ачинский»
Новости Кызыла: Военные водители пяти стран соревнуются в Туве

Военные водители пяти стран соревнуются в Туве

5 Августа 2019 г.
В республики стартовал конкурс «Военное ралли»
Новости Кызыла: В ДТП в Туве погибло семь человек

В ДТП в Туве погибло семь человек

19 Июля 2019 г.
Два автомобиля столкнулись на трассе Кызыл – Эрзин
Новости Кызыла: Вода в тувинских реках поднялась до уровня ЧС

Вода в тувинских реках поднялась до уровня ЧС

17 Июля 2019 г.
Дожди будут идти в республике всю неделю
Новости Кызыла: На тувинском Наадыме сварили суп весом почти 350 кг

На тувинском Наадыме сварили суп весом почти 350 кг

16 Июля 2019 г.
По традиции в программе праздника многочисленные спортивные соревнования
Новости Кызыла: Хакасию ждут сильные дожди и град

Хакасию ждут сильные дожди и град

29 Июня 2019 г.
Ненастье придет в республику уже завтра
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356