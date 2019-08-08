В Ачинске открыт пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов

В Красноярском крае объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов на складе боеприпасов. Вещи и продукты для жителей поселка Каменка принимают в краевом центре семьи «Ачинский» по адресу Юго-Восточный микрорайон, дом 7А в городе Ачинск, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В администрации города сообщили, что пострадавшим требуется одежда, предметы личной гигиены и быта и канцелярские товары для детей.

Напомним, что 5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов воинской части поселка Каменка произошел пожар, в результате которого начались взрывы. Детонация продолжалась более 10 часов. В результате ЧП погиб один человек – пожарный, еще 12 человек пострадали. Из Ачинска и окрестностей было эвакуировано 9,5 тысячи человек, более 6 тысяч выехали самостоятельно.