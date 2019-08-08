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В Ачинске открыт пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов

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Кызыл
16:40 8 Августа 2019
общество, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов на складе боеприпасов. Вещи и продукты для жителей поселка Каменка принимают в краевом центре семьи «Ачинский» по адресу Юго-Восточный микрорайон, дом 7А в городе Ачинск, передает корреспондент Sibnovosti.ru

В администрации города сообщили, что пострадавшим требуется одежда, предметы личной гигиены и быта и канцелярские товары для детей. 

Напомним, что 5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов воинской части поселка Каменка произошел пожар, в результате которого начались взрывы. Детонация продолжалась более 10 часов. В результате ЧП погиб один человек – пожарный, еще 12 человек пострадали. Из Ачинска и окрестностей было эвакуировано 9,5 тысячи человек, более 6 тысяч выехали самостоятельно.

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