Военные водители пяти стран соревнуются в Туве

В Республике Тува стартовал конкурс «Военное ралли». Он проходит в рамках международных армейских игр «АрМИ-2019», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В международном конкурсе принимают участие военные водители из Белоруссии, Китая, Сербии, России и Узбекистана. Им предстоит пройти четыре этапа соревнований: индивидуальную гонку, гонку с преследованием, огневой этап и командную гонку. Участники конкурса будут использовать военные автомобили «КамАЗ» и «Урал», бронеавтомобили «Тигр-М». Кроме того, команда Народно-освободительной армии Китая воспользуется и китайской техникой.

Церемония открытия «Военного ралли» состоялась в минувшее воскресенье в центре Кызыла на площади Арата. По данным верховного хурала Тувы, индивидуальная гонка проходит сегодня в Тандинском районе, финишируют команды в местечке Тос-Булак. Для всех желающих на первый, третий и четвертый этапы организован бесплатный проезд от Национального музыкально-драматического театра им. Кок-оола.

Церемония закрытия запланирована на 10 августа. В этот день в Кызыле состоятся показ военной техники, выставка национальных блюд, концерт и праздничный салют.

Фото: сайт верховного хурала Республики Тува