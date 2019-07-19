В ДТП в Туве погибло семь человек

Крупное ДТП произошло вчера вечером в Туве. В результате столкновения двух автомобилей погибло семь человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Столкновение произошло на трассе Кызыл – Эрзин. По данным следственного управления СКР по Республике Тува, автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу», в которой находилось восемь человек. В результате погибли оба водителя и пять пассажиров «Лады». В их числе трое детей.

«По данному факту следственными органами… организовано проведение доследственной проверки, на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)», - сообщили в управлении.

В сообщении ТАСС о происшествии говорится, что за рулем Toyota Camry находился сотрудник Росгвардии.

Это второе крупное ДТП с человеческими жертвами в Туве за последнее время. 12 июля упал в реку Шуй УАЗ, в котором ехало две семьи. Тогда погибло 10 человек, включая семерых детей.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Тува